Banca centrale cinese resta accomodante. Australia in controtendenza

(Teleborsa) - Arrivano nuovi spunti dalle, che mantengono una, grazie al graduale rientro dell'inflazione, a arte, come nel caso dell'Australia, dove combattere la forte crescita dei prezzi è stato più difficile. La, dunque, si vede costretta a muoversi in controtendenza e mantenere una politica restrittiva ancora a lungo, mentre si attende che la Fed sciolga ogni riserva e proceda con il suo primo taglio dei tassi a settembre.La(PBOC), riunitasi oggi, ha: ilsui prestiti a un anno è stato mantenuto alil prime rate sui prestiti a cinque anni, usato come benchmark per i mutui, è stato confermato al 3,85%. Entrambi erano stati già ridotti di 10 punti base a luglio.Il taglio die tassi a sorpresa operato a luglio dalla PBOC è stato deciso in un, in cui i. Mentre la crescita dei prezzi è aumentata leggermente a luglio, altri parametri – in particolare l’attività creditizia e la produzione industriale – hanno evidenziato una persistente debolezza economica nel paese. Il taglio dei tassi di luglio è stata la prima mossa di questo tipo da parte della PBOC in quasi un anno. Ma la banca centrale ha costantemente mantenuto una politica accomodante perin Cina.In settimana si riunirà anche lache, stando alle attese prevalenti, dovrebbemonetario a partire dal mese di, seguendo la Fed che procederà con il suo primo taglio dei tassi a settembre.Giovedì, la BanK of Korea (BOK) manterrà il, confermando le attese di un taglio nel prossimo trimestre. Il tasso di riferimento è a questo livello da gennaio 2023.La, una delle valute dei mercati emergenti con la peggiore performance nel 2024, ha probabilmente impedito alla BOK di anticipare il taglio dei tassi. Tale mossa avrebbe potuto esacerbare glia Seul, aumentando le preoccupazioni in un paese con uno dei rapporti debito/PIL più alti al mondo (104,3%).Dal prossimo autunno,, avendo confermato la necessità di mantenere una politica rigorosa più a lungo per combattere l'inflazione. E' quanto emerso dalle minutes dell'incontro di politica monetaria del 5-6 agosto, in cui la banca centrale ha confermatoin risposta ad un'inflazione che si conferma troppo elevata al 3,9% ed alla forte crescita dei prezzi delle abitazioni.La banca centrale australiana ritienee conferma che la politica monetaria potrebbe dover, per garantire che l'inflazione si riporti in linea con il target del 2-3% entro il 2026."I membri hanno osservato che mantenere l'obiettivo del tasso stabile al livello attuale per un periodo più lungo di quello attualmente implicito nei prezzi di mercato - si legge nel verbale - potrebbe essere sufficiente per riportare l'inflazione al target in un arco di tempo ragionevole, ma il consiglio dovrà rivalutare questa probabilità nelle riunioni future". Al momento esiste una probabilità dell'85% che la banca centrale proceda con un taglio prima della fine dell'anno e una quasi certezza che lo farà entro il mese di febbraio 2025.