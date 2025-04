La Cina interviene per stabilizzare i mercati. Central Huijin acquista quote ETF

(Teleborsa) - Laha annunciatoe ripristinare la fiducia degli investitori a seguito delle turbolenze finanziarie globali innescate dai dazi statunitensi. Lo scrive l'agenzia statale Xinhua.Le società di gestione del capitale statali cinesi si sono mosse rapidamente per aumentare le loro partecipazioni in azioni nazionali. Anche la, la banca centrale, ha annunciato un sostegno alla liquidità attraverso strumenti di rifinanziamento., una società di investimento statale cinese, ha dichiarato di aver nuovamente aumentato le sue partecipazioni in exchange-traded fund (ETF) e che continuerà a farlo in futuro per "salvaguardare con fermezza" la stabilità del mercato dei capitali. In qualità di azionista di controllo o partecipante in oltre 20 istituti finanziari, Central Huijin è spesso paragonata a un "fondo di stabilizzazione".Oltre a Central Huijin, Xinhua scrive chehanno aumentato il loro capitale azionario o annunciato piani per accelerare i riacquisti di azioni proprie, tra cui China Chengtong Holdings Group Ltd., China Reform Holdings Corporation Ltd. e sette società quotate del China Merchants Group.Inoltre, la Commissione cinese per la supervisione e l'amministrazione dei beni statali del Consiglio di Stato ha dichiarato di sostenere pienamente le imprese statali centrali nell'