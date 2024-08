Italia, nei dodici mesi a giugno conto corrente in surplus di 33,6 miliardi

(Teleborsa) - Nei dodici mesi terminanti in2024 ilha registrato un(1,6 per cento del PIL), a fronte di un deficit pari a -22,3 miliardi nei dodici mesi precedenti. Il significativo miglioramento del saldo delle merci (62,9 miliardi, da -0,6) e quello, più contenuto, dei servizi (-5,3 miliardi, da -10,7) hanno più che compensato il passaggio in deficit del saldo dei redditi primari (-6,2 miliardi, da 5,8) e il lieve peggioramento del disavanzo dei redditi secondari (-17,9 miliardi, da -16,8). Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione "Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero".Nei dodici mesi terminanti in giugno 2024 il conto finanziario ha registratoper 44,5 miliardi (da investimenti netti per 8,6 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente). I saldi positivi degli "altri investimenti" (114,0 miliardi), degli investimenti diretti (4,0 miliardi), dei derivati (2,6 miliardi) e delle riserve ufficiali (2,2 miliardi) sono stati solo in parte controbilanciati dal saldo negativo degli investimenti di portafoglio (-78,3 miliardi).In giugno 2024 lesono aumentate di 16,5 miliardi. Gli incrementi delle attività in "altri investimenti" (14,9 miliardi), degli investimenti diretti all'estero (1,3 miliardi), delle riserve ufficiali (0,5 miliardi) e dei derivati (0,4 miliardi) hanno più che compensato le lievi vendite nette di titoli di portafoglio (-0,6 miliardi), in particolare di titoli di debito.In giugno 2024 lesono aumentate di 14,0 miliardi. Si sono registrati acquisti netti di titoli di portafoglio da parte dei non residenti per 15,9 miliardi; in particolare, sono proseguiti per il sesto mese consecutivo gli acquisti di titoli pubblici (17,7 miliardi). Sono anche cresciuti gli investimenti diretti in Italia (3,1 miliardi). Si sono per contro ridotte le passività in "altri investimenti" (-4,9 miliardi), soprattutto di riflesso al netto calo della raccolta bancaria sull'estero.