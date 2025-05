Amazon, fatturato 1° trimestre a 156 miliardi di dollari grazie al cloud. Guidance deludente

Amazon.com

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'e-commerce e del cloud, ha annunciato chiuso il(terminato il 31 marzo 2025) conaumentato del 9%, raggiungendo i 155,7 miliardi di dollari, rispetto ai 143,3 miliardi di dollari del primo trimestre 2024. Escludendo l'impatto sfavorevole di 1,4 miliardi di dollari derivante dalle variazioni dei tassi di cambio su base annua durante il trimestre, il fatturato netto è aumentato del 10% rispetto al primo trimestre 2024.Il fatturato del segmentoè aumentato dell'8% su base annua, raggiungendo i 92,9 miliardi di dollari. Il fatturato del segmentoè aumentato del 5% su base annua, raggiungendo i 33,5 miliardi di dollari, ovvero dell'8% escludendo le variazioni dei tassi di cambio. Il fatturato del segmentoè aumentato del 17% su base annua, raggiungendo i 29,3 miliardi di dollari (mancando le aspettative di una crescita del 17,4% e di ricavi di 30,9 miliardi di dollari).L'è salito a 18,4 miliardi di dollari nel primo trimestre, rispetto ai 15,3 miliardi di dollari del primo trimestre 2024. L'utile netto è salito a 17,1 miliardi di dollari nel primo trimestre, pari a 1,59 dollari per azione, rispetto ai 10,4 miliardi di dollari, pari a 0,98 dollari per azione, del primo trimestre 2024.Glisi aspettavano in media, secondo dati LSEG, un utile di 1,36 dollari per azione su ricavi per 155,04 miliardi di dollari.Ilè aumentato del 15%, attestandosi a 113,9 miliardi di dollari nei dodici mesi precedenti, rispetto ai 99,1 miliardi di dollari nei dodici mesi precedenti conclusi il 31 marzo 2024. Ilè sceso a 25,9 miliardi di dollari nei dodici mesi precedenti, rispetto ai 50,1 miliardi di dollari nei dodici mesi precedenti conclusi il 31 marzo 2024."Siamo, in particolare del nostro ritmo di innovazione e dei progressi nel continuo miglioramento dell'esperienza dei clienti - ha dichiaratodi Amazon - Da Alexa+ (la nostra prossima generazione di Alexa, significativamente più intelligente, più potente e in grado di intervenire per i clienti), a un altro record di velocità di consegna per i nostri membri Prime, ai nostri nuovi chip Trainium2 e all'espansione del modello Bedrock che semplificano l'addestramento dei modelli e l'esecuzione dell'inferenza per i clienti AWS in modo più flessibile ed economico, fino al lancio con successo dei nostri primi satelliti del Progetto Kuiper in orbita terrestre bassa, nel nostro obiettivo di fornire accesso alla banda larga a centinaia di milioni di famiglie nelle aree rurali che oggi ne sono prive, continuiamo a trovare modi significativi per rendere la vita dei clienti più facile e migliore ogni giorno".Amazon prevede che il fatturato netto si attesterà tra 159,0 e 164,0 miliardi di dollari, ovvero una crescita tra il 7% e l'11% rispetto al secondo trimestre del 2024. Questa previsione prevede un impatto sfavorevole di circa 10 punti base dovuto ai tassi di cambio. Si prevede che il reddito operativo si attesterà tra 13,0 e 17,5 miliardi di dollari, rispetto ai 14,7 miliardi di dollari del secondo trimestre del 2024 (rispetto alla stima media degli analisti di 17,7 miliardi di dollari).