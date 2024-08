Roche: al lavoro per migliorare capacità di analisi di laboratorio per mpox

Roche

(Teleborsa) - Il produttore svizzero di farmaciha annunciato dicon i suoisviluppati per mpox, precedentemente noto come vaiolo delle scimmie. Mpox, una malattia virale che può diffondersi facilmente tra le persone e dagli animali infetti, è stata dichiarata un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 14 agosto 2024.In particolare, Roche sta lavorando attivamente con i suoi partner permpox in tutto il mondo."Il nostro impegno a supportare la risposta globale a mpox è iniziato nel 2022, quando abbiamo sviluppato una serie di test per consentire l'- ha affermato, CEO di Roche Diagnostics - La diagnostica è essenziale per affrontare le nuove sfide della salute pubblica come l'mpox, poiché consente agli operatori sanitari di identificare i pazienti infetti, ideare strategie di trattamento efficaci e adottare misure appropriate".L'MPXV è stato rilevato per la prima volta nelle scimmie da laboratorio nel. Tuttavia, si presume che il virus venga trasmesso da animali selvatici come i roditori alle persone, o da uomo a uomo. I sintomi dell'mpox includono febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari, affaticamento, linfonodi ingrossati e un'eruzione cutanea dolorosa che si presenta tipicamente come protuberanze sulla pelle e tende a essere distribuita sul viso, sulle estremità e sui genitali.