Telsy: nasce il "Futuring Technology Center" per verificare cybersicurezza delle infrastrutture critiche

(Teleborsa) - È operativo ilil nuovo Laboratorio di Prova (LAP) accreditato per l'area Software e Network dall'che contribuirà a potenziare le capacità di difesa contro le minacce informatiche. Il Centro, che segue le determinazioni tecniche e le metodologie definite da ACN, realizza rigorosi test per la valutazione di prodotti software e hardware destinati a infrastrutture e servizi essenziali per la sicurezza del Paese che devono essere protetti da minacce e rischi informatici con soluzioni specifiche preventivamente sottoposte a valutazioni di sicurezza.Le attività del Laboratorio sono svolte da un team di esperti altamente specializzato che, su delega del, opera con le più avanzate tecnologie di analisi. In particolare, le attività spaziano dalla valutazione della corretta implementazione delle funzionalità di sicurezza dei prodotti, all'esecuzione di test di intrusione, compresa l'analisi del firmware, per individuare vulnerabilità sfruttabili, note o emergenti.Ilentra così a far parte della ristrettae contribuirà alle attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche che rientrano nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC)."Il riconoscimento da parte di ACN – sottolinea TIM in una nota – conferma quindi le competenze e l'impegno delche attraverso Telsy – centro di competenza in crittografia, cybersecurity e cyber resilience che opera nell'ambito di TIM Enterprise – intende accrescere il livello della sicurezza in Italia in linea con le direttive nazionali ed europee, e rappresenta un passo ulteriore nella strategia del Gruppo che vuole essere un partner sempre più affidabile per la trasformazione digitale del Paese".