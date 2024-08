Sky passerà a CityFibre dal 2025. BT Group giù alla Borsa di Londra

BT Group

(Teleborsa) -, che consentirà alla società media britannica died offrire ai propri clienti servizi di bsulla rete interamente in fibra di CityFibre.La partnership, che sarà, arriva come una doccia gelata per la compagnia di tlc nazionale, che sinora ha ospitato i 5,7 milioni di clienti Sky sulla suae, con 3,8 milioni di abitazioni coperte in Gran Bretagna, rappresenta una temibile rivale per la rete Openreach di BT. L'obiettivo è di raggiungere a 8 milioni di abitazioni nell'arco die prossimi anno, anche nelle aree più remote, grazie al Piano Goigabit del governo britannico.a questa notizia e sono crollate alla Borsa di Londra dove mantengono tuttora un calo del 7,1%.