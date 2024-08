CGIL, oltre 500mila firme digitali per referendum autonomia differenziata

(Teleborsa) -il numero previsto dalla Costituzione per promuovere il referendum abrogativo dell'Autonomia differenziata. Un risultato davvero straordinario, e per certi versi inaspettato per la sua rapidità, peraltro conseguito in pieno agosto,Lo ha reso noto il Comitato referendario per l'abrogazione della legge sullache ci ricorda la difficoltà nel chiedere e validare tutti i certificati elettorali dei firmatari, per le sottoscrizioni on line la procedura è automatica, grazie al collegamento della piattaforma con l'anagrafe nazionale", si legge nella nota diffusa dalla Cgil. A queste "raccolte nei banchetti che abbiamo organizzato capillarmente in tutte le Regioni,Secondo il Comitato quello appena compiuto èProseguirà quindi il nostro impegno nell'invitare le persone a firmare sia sul web che nelle piazze, nelle feste di partito, nei luoghi di lavoro.moltiplicheremo le iniziative per spiegare le ragioni della nostra mobilitazione e i pericoli che corriamo a causa di una legge profondamente sbagliataE ancora: "Siamo convinti che, se adeguatamente informati,di dividere e indebolire irrimediabilmente il Paese, compromettendoneDecisioni di questa portata non possono essere assunte in una logica di scambio tra forze politiche e al riparo da una discussione e