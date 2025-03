Trump ha istituito la riserva strategica di Bitcoin: una Fort Knox "digitale"

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti, posizionando gli Stati Uniti come leader tra le nazioni nella strategia di asset digitali governativi.La riserva strategica di Bitcoin sarà capitalizzata con Bitcoin di proprietà del Dipartimento del Tesoro che è statodi confisca di beni penali o civili. Altre agenzie valuteranno la loro autorità legale per trasferire qualsiasi Bitcoin di proprietà di tali agenzie alla Riserva Strategica di Bitcoin.Glistrategica , che sarà mantenuta come deposito di asset di riserva. I Segretari del Tesoro e del Commercio sono autorizzati a sviluppare strategie neutrali per il bilancio per acquisire Bitcoin aggiuntivi, a condizione che tali strategie non impongano costi incrementali ai contribuenti americani.L'ordine esecutivo ha inoltre istituito una riserva di asset digitali degli Stati Uniti, composta dadi proprietà del Dipartimento del Tesoro che è stato confiscato in procedimenti di confisca di beni penali o civili.Il governo non acquisirà asset aggiuntivi per lo U.S. Digital Asset Stockpile oltre a quelli. Il Segretario del Tesoro può determinare strategie per una gestione responsabile, comprese potenziali vendite dallo U.S. Digital Asset Stockpile.Nell''ordine esecutivo viene spiegato che "", spiegando che il protocollo Bitcoin limita in modo permanente la fornitura totale di Bitcoin (BTC) a 21 milioni di monete e non è mai stato hackerato."Come risultato della sua scarsità e sicurezza, Bitcoin è spesso definito "oro digitale" - viene spegato - Poiché esiste una fornitura fissa di BTC, c'è undi Bitcoin. Il governo degli Stati Uniti detiene attualmente una quantità significativa di BTC, ma non ha implementato una politica per massimizzare la posizione strategica di BTC come riserva di valore unica nel sistema finanziario globale".Il presidente Trump ha promesso di rendere gli Stati Uniti la "", sottolineando la necessità di abbracciare gli asset digitali per guidare la crescita economica e la leadership tecnologica.Nella sua prima settimana in carica, il presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per promuovere la leadership degli Stati Uniti in asset digitali come la criptovaluta. Inoltre, ha costantemente sostenuto un approccio lungimirante alle criptovalute, affermando di essere "molto positivo e aperto alle aziende di criptovaluta e a tutto ciò che riguarda questo nuovo e fiorente settore.".David Sacks, lo zar Cripto e dell'intelligenza artificiale del presidente Trump, poco dopo la firma dell'ordine esecutivo ha scritto su X: " Si stima che il governo degli Stati Uniti possieda circa 200.000 Bitcoin (che ai prezzi attuali varrebbero circa 18 miliardi di dollari, ndr); tuttavia, non è mai stato effettuato un audit completo. L'ordine esecutivo prevede una contabilità completa delle partecipazioni in asset digitali del governo federale"."Gli Stati Uniti non venderanno alcun Bitcoin depositato nella Riserva - ha aggiunto Sacks - Verrà conservato come riserva di valore.per la criptovaluta spesso chiamata "oro digitale". Le vendite premature di Bitcoin sono già costate ai contribuenti statunitensi oltre 17 miliardi di dollari in perdita di valore. Ora il governo federale avrà una strategia per massimizzare il valore dei suoi possedimenti"."Il presidente Trump ha promesso di creare una riserva strategica di Bitcoin e una riserva di asset digitali.- ha aggiunto lo lo zar Cripto - Questo ordine esecutivo sottolinea l'impegno del presidente Trump nel rendere gli Stati Uniti la "capitale mondiale delle criptovalute".