Stop alla correzione degli acconti Irpef

(Teleborsa) - L'emendamento della, che mirava a, è stato dichiaratoLa proposta di modifica era stata avanzata dopo la denuncia della Cgil, che aveva evidenziato come quest'anno gli acconti Irpef dovranno essere versati seguendo il vecchio sistema a quattro aliquote anziché il nuovo a tre.Nei giorni scorsi, la Lega aveva cercato di intervenire con un emendamento volto a evitare penalizzazioni per lavoratori dipendenti e pensionati, in particolare nel settore pubblico.Tuttavia, l'emendamento è stato respinto, lasciando in vigore il vecchio metodo di calcolo, ritenuto dalla Cgil più oneroso per i contribuenti