Fisco, cambiano le regole: si passa a tre aliquote anche per gli acconti

(Teleborsa) -, con aliquote riviste a tre in linea con la rimodulazione effettuata per l'Irpef stessa. Lo ha annunciato ilcorreggendo la distorsione scaturita dalla riforma del Fisco, dopo l'interpretazione della norma contestata dalla Cgil.Nei giorni scorsi,denunciando che “il comma 4 dell’art.1 del D.Lgs. n. 216/2023 stabilisce che, per glirichiesti quest’anno in sede di dichiarazione dei redditi, si applichino le(ridotte a tre a partire dal 2024) e le relative detrazioni" ed evidenziando che "questoi".Di lì lail comma citato e rendere, quindi, immediatamente operativi l’accorpamento delle aliquote Irpef e l’applicazione delle nuove detrazioni anche per il calcolo degli acconti",che consentirebbe ai contribuenti di bloccare, o ridurre, gli acconti non dovuti, senza subire alcuna sanzione"."anche in via normativa per consentire l'applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell'acconto" e che "l'intervento sarà realizzatoper evitare ai contribuenti aggravi in termini di dichiarazione e di versamento". La questione sarà risoltao, inducendo il Governo a rivedere una norma profondamente ingiusta. La questione sollevata dallae dalera più che fondata", hanno dichiarato il segretario confederale della Cgil Christian Ferrari e la Presidente del Consorzio nazionale Caaf Cgil Monica Iviglia.“Se alle parole seguiranno i fatti, e si interverrà per consentire l’applicazione delle tre aliquote 2025 per la determinazione dell'acconto Irpef - sottolineano -, già pesantemente colpiti dall’alta inflazione cumulata in questi anni,