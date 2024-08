Elezioni USA e mercati: come cambiano sondaggi e strategie

(Teleborsa) - L'ingresso diin campagna elettorale al posto di Joe Biden ha certamente, che ora cavalcano la probabilità di vincere contro l'ex Presidente. "Yes, she can" ha detto infatti Obama, sostenendo la campagna elettorale di Harris. Ma questo che impatto avrà sui mercati? E quali sono le implicazioni di portafoglio?.Per, Chief Investment Officer di, quest'ultimo repentino cambiamento conferma che è meglioin risposta agli sviluppi della campagna elettorale o in previsione di un particolare risultato elettorale. L'analista consiglia piuttosto diper gestire i picchi di volatilità ed ampliare le fonti di rendimento per evitare pregiudizi nei confronti dei principali eventi di rischio.Abbiamo adeguato le nostre ultime probabilità per tenere conto dei cambiamenti nel comportamento degli elettori - spiega Haefele - assegnando allo scenario(Harris con la maggioranza democratica al Congresso) una probabilità del, e ad un risultato in cui(Senato repubblicano, Camera democratica) delViene invece assegnata una probabilità delad uno scenario(Trump con la maggioranza repubblicana del Congresso) ed una probabilità del% ad uno scenario in cui(Senato repubblicano, Camera democratica).Nello scenario in cui, sarebbe molto difficile per la nuova amministrazione apportare i cambiamenti politici radicali promessi e, quindi, si avrebbe un: l'azionario vedrebbe avanzare i settori industriale, delle materie prime e delle energie rinnovabili, mentre l'impatto sarebbeLo(Harris con la maggioranza al Congresso) sarebbe probabilmente ilprincipalmente a causa di una maggiore probabilità di un aumento dell’imposta sulle società. I tassi di interesse probabilmente diminuirebbero, di riflesso ad un’inflazione e una crescita più basse, e vi sarebbero. Lo scenario sarebbe invece"Quest’ultimo cambiamento nelle preferenze elettorali - commenta l'analista di UBS Global Wealth Management - sottolinea la nostra precedente indicazione che punta adin risposta agli sviluppi della campagna elettorale.del portafoglio per mitigare l'aumento della volatilità, per ampliare le fonti di rendimento e per evitare distorsioni comportamentali"."Ci aspettiamo lo, con una forte crescita degli utili vicino all’11% quest’anno e all’8% nel 2025. - conclude l'esperto - Rimaniamoin un contesto di tensioni geopolitiche, di un crescente deficit fiscale statunitense e imminenti tagli dei tassi da parte della Fed. Raccomandiamo inoltre di rivedere ea settori, valute e paesi sensibili alle elezioni. Glipossono anche aiutare a diversificare i portafogli, con gliche offrono una bassa correlazione con le classi di attività tradizionali ed ilche evidenzia una minore esposizione alla volatilità della crescita a favore di società più piccole".