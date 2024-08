Elezioni negli Stati Uniti, in un contesto di debito pubblico alto e di polarizzazione politica

(Teleborsa) - Ottenere un quadro preciso dell'impatto delle elezioni presidenziali statunitensi sui mercati è complesso, non solo perché i sondaggi continuano a indicare una competizione estremamente serrata. È necessario considerare due fattori: i. In secondo luogo, e soprattutto,, una possibilità che appare possibile, ma estremamente incerta.Sul fronte Democratico, la candidata Harris ha delineato un programma caratterizzato da, una sorveglianza antitrust più rigorosa per frenare i profitti "eccessivi" nel settore alimentare, misure per incrementare l'offerta abitativa e agevolazioni fiscali per i compratori alla prima casa e per le famiglie con bambini piccoli. L'obiettivo è, le due esigenze più urgenti espresse dagli elettori. Per quanto riguarda il commercio,Lo stesso vale per le misure destinate a promuovere lo sviluppo domestico della manifattura e la transizione ecologica.L'ex presidente Trump prevede, in particolare per le imprese, e una drastica riduzione dell'immigrazione. I suoi esperti economici hanno in programma die, in misura minore, sull'UE e sui principali partner commerciali, sostenendo però che tali misure servano anche come leva per ottenere condizioni più favorevoli per le esportazioni statunitensi. Gli economisti temono che, in particolare quelle riguardanti l'immigrazione. È opportuno ricordare che l'aumento dell'immigrazione dopo il COVID ha contribuito a contenere le pressioni salariali di fronte a una forte domanda di lavoro. In passato, Trump e alcuni altri Repubblicani hanno minacciato di ridurre l'indipendenza della Fed nominando membri più fedeli al FOMC, ma ciò richiederebbe il pieno sostegno del Senato.Ciò detto, il punto più importante da considerare consiste nelle restrizioni che il nuovo presidente dovrà affrontare nell'attuazione della propria piattaforma economica. Sebbene i dazi possano, in linea di principio, essere imposti con un decreto presidenziale, le azioni di politica fiscale richiedono una maggioranza sia alla Camera dei Rappresentanti che al Senato (dove, in alcuni casi, è necessaria una maggioranza del 60%). Guardando al passato e agli attuali sondaggi (molto incerti),Ciò che è certo è cheper l'aumento previsto del debito pubblico. Al contrario, entrambi i programmi porterebbero probabilmente a un deficit più elevato. Allo stesso tempo, il livello estremo di polarizzazione politica rende improbabile un accordo bipartisan per riportare il debito a un livello sostenibile.