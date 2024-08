Pininfarina chiude sui massimi dopo annuncio accordo commerciale

Pininfarina

(Teleborsa) - Brilla, alla Borsa di Milano, con un rialzo del 6,95%dop aver annunciato la conclusione di un importante accordo commenciale del valore di 90 milioni di euro. L'avvio di sessione era risultato debole per il titolo che dopo aver aperto a 0,74 Euro, sotto i minimi della sessione precedente, si è rafforzato nel corso della seduta ed ha proposto sul finale un netto miglioramento chiudendo sui massimi a 0,8 euro.L'andamento dellanella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 0,8173, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 0,7653. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 0,8693.L'operatività sul titolo appare predisposta soprattutto per quegli investitori avversi al rischio. Il trend si conferma piuttosto costante, con conferme che ci giungono anche dall'incremento dei volumi pari a 126.319 rispetto alla media mobile dei volumi dell'ultimo mese fissata a 37.195.