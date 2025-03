Industrie De Nora a picco dopo risultati e Piano

Industrie De Nora

FTSE Italia All-Share

produttore di apparecchiature per il trattamento e la disinfezione delle acque

indice azionario italiano

(Teleborsa) - Pressione al ribasso su, che crolla in Borsa con una perdita del 22,26%, dopo la pubblicazione dei conti 2024 e del Piano 2025-2027. La società paga soprattutto la "contenuta visibilità" sule prospettive di crescita degli esercizi 2026 e 2027, oltre che l'annuncio di un utile in calo del 12,4% a 88,8 milioni di euro.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 8,458 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 7,478. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 9,44.