Tv, al via "Road To Race Academy": una sfida per appassionati di motori

(Teleborsa) - "Siamo orgogliosi di annunciare la partenza di 'Road To Race Academy', un innovativo format televisivo dedicato agli appassionati di motorsport che desiderano mettere alla prova le proprie abilità e competere nel mondo delle gare automobilistiche. Il vincitore finale avrà la grande opportunità di partecipare ad una gara ufficiale di Formula 3 del campionato italiano F2000 Formula Trophy. È ancora possibile partecipare, le selezioni sono aperte e si terranno come prima tappa il 23 ottobre 2024 sul circuito di Cremona". Lo ha detto"La trasmissione offre una piattaforma esclusiva. Il nostro obiettivo – ha aggiunto– è scoprire e coltivare nuovi talenti, offrendo loro l'occasione di partecipare ad una gara con il supporto dei migliori esperti del settore".La realizzazione del format sarà affidata allasaranno gli autori e i produttori esecutivi, con la collaborazione disarà trasmesso in esclusiva suil canale tematico dedicato al mondo dei motori delLe riprese del programma inizieranno il prossimo 23 ottobre. A condurre il talent saràco-conduttore del popolare programma radiofonico "Tutto Esaurito" su Radio 105, già autore e inviato de "Le Iene" e attualmente produttore e presentatore di "Scemi da Matrimonio", in onda su TV8 e NowTV.La competizione inizierà con i kart e i simulatori, poi, passerà attraverso prove con vetture Drifting e GT da competizione. Solo i migliori 10 candidati che riusciranno a superare tutte le prove, avranno accesso alla prestigiosa "Road To Race Academy". Questa fase è particolarmente interessante, poiché consentirà ai candidati di dimostrare la propria abilità in ambienti virtuali, altamente realistici, prima di sostenere le prove su veicoli reali. L'accademia non è solo una scuola, ma un vero e proprio centro di eccellenza nel motorsport, supportata da testimonial del settore dei motori che saranno coach e mentori dei partecipanti:ex pilota della Formula 1, vincitore del GP di Monaco nel 2004 e protagonista della Formula E, epilota di rally, è stato campione italiano di specialità nel 2000, con oltre 35 anni di esperienza nel mondo delle corse."Quando Rosario Campagna mi ha proposto di essere semplicemente ambassador dell'iniziativa – ha sottolineato– ho subito pensato che il mio passato in Formula 1 mi vedeva più adatto come coach per aiutare i ragazzi che accederanno all'Academy. Ho sperimentato questo aspetto seguendo Enzo, mio figlio, dal kart alle monoposto è un lavoro che mi ha portato indietro nel tempo ma il mio entusiasmo per il motorsport non è cambiato. Ho preso con entusiasmo questa proposta e sarò presente a tutte le tappe del format. Non sarò un giudice che giudica e basta, ma cercherò di scovare il talento insieme ai miei colleghi e porterò la mia esperienza per far crescere i ragazzi dell'Academy. L'obiettivo - ha concluso - non è partecipare alla gara del F2000 Trophy, ma portare sul podio il vincitore del format".