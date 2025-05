Elica, upgrade di Intesa a Buy con conferma target price

Intesa Sanpaolo

Elica

(Teleborsa) -ha confermato aper azione ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, migliorando laa "" da "Hold".Gli analisti fanno notare che, in un mercato di riferimento ancora debole,, grazie a un'ulteriore accelerazione della divisione cottura in Nord America (+6,6%), trainata dalla strategia di presenza diretta (ricavi B2C in Nord America +27%), dal lancio di nuovi progetti OEM e dall'aumento della quota di mercato e dall'introduzione di nuovi prodotti sui principali canali della divisione motori (motori +2,9%)., riflettendo alcuni driver del settore (mix prezzo negativo, promozioni elevate), ma anche per gli investimenti in marketing, comunicazione e trade a supporto del progetto di trasformazione della cottura e della crescita della distribuzione. L'EBITDA e l'EBIT rettificati si sono attestati rispettivamente a 7 milioni di euro e 1,1 milioni di euro, con un'erosione dei margini su base annua per entrambi di circa 60 punti base.Il management ha dichiarato di prevedere che i mesi a venire saranno ancora complessi, ma la. Continueranno gli investimenti nella distribuzione diretta in Europa e Nord America, dove l'azienda ha recentemente ampliato la propria presenza diretta anche nel Nord-Est degli Stati Uniti. In un mercato in stagnazione nel 2025, con una, il management ha confermato le sue previsioni per il 2025 di ricavi e margini in linea con il 2024, mentre l'indebitamento netto dovrebbe diminuire."Sebbene non intravediamo un catalyst specifico nel breve termine, intravediamo comunque une un'opportunità una volta che il mercato si riprenderà, trainata dalla trasformazione di Elica in un'azienda di cottura con una struttura dei costi più efficiente", affermano gli analisti per giustificare l'upgrade.