Bunzl corre su solidi risultati semestrali e previsioni 2024

Bunzl

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita a Londra del 7,47%, dopo aver annunciato risultati semestrali e previsioni molto positive. La compagnia britannica attiva nel settore della distribuzione e dell'outsourcing.Bunzl ha chiuso il primo semestre con un utile lordo di 279,4 milioni di sterline, in calo dell'11,9%, mentre l'utile operativo di 349,6 milioni, in calo del 2,8%. L’utile operativo adjusted è aumentato del 3,9% a 455,5 milioni di sterline, mentre i ricavi hanno registratoi un decremento del 3,3% a poco più di 5,7 miliardi di sterline (-0,4% a cambi costanti). Quanto all'otlook 2024, è stata migliorata la guidance sull'utile operativo rettificato, grazie al miglioramento dei margini e delle acquisizioni.Bunzl ha anche annunciaot un aumento del dividendo del 10,4%, alzando l’acconto della cedola a 20,1 pence da 18,2p precedenti ed un piano di buyback azionario dle valore di 250 milioni di sterline entro il 5 marzo 2025."Sono molto soddisfatto della performance del gruppo nella prima metà del 2024", ha commen tato il Ceo, aggiungendo "nel 2024 la somma impegnata su acquisizioni è già al massimo storico di 650 milioni di sterline" e fa perno sulla "consistente generazione di cassa" e su una leva finanziaria che "è rimasta al di sotto del nostro target range per qualche tempo".