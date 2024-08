Credem, rimborso anticipato obbligazioni senior non-preferred

Credito Emiliano

(Teleborsa) -annuncia oggi, a seguito dell'autorizzazione rilasciata dal Single Resolution Board, l’intenzione di esercitare l’opzione volontaria di rimborso anticipato in relazione alle proprie Obbligazioni Senior Non-Preferred da 500.000.000 euro, di cui 337.961.000 euro sono attualmente in circolazione a seguito del riacquisto di 162.039.000 euro da parte dell'Emittente nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto conclusa nel settembre 2023, e di rimborsare tutte le proprie Note in circolazione alla relativa data di acquisto (25 ottobre 2024).A beneficio degli obbligazionisti, si legge in una nota, Credito Emiliano rilascerà pertanto le relative comunicazioni formali in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili e ai termini e alle condizioni che regolano l'emissione.Il rimborso anticipato delle obbligazioni avverrà alla pari, unitamente agli interessi maturati e non pagati.