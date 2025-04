Lottomatica risparmia 23,6 milioni di euro all'anno per interessi con nuovo bond

Lottomatica

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore operatore del mercato italiano dei giochi, ha completato con successo il, per un ammontare complessivo pari a, dicon scadenza nel 2031 e tasso pari al 4,875% ad un prezzo di emissione pari al 100%. La chiusura dell'offerta è prevista per il 13 maggio 2025 subordinatamente alle consuete condizioni definitive. Le obbligazioni hanno scadenza il 31 gennaio 2031.La società prevede di utilizzare i proventi derivanti dall'offerta, alla data di emissione delle obbligazioni (o poco dopo la stessa), al fine di (i) finanziare ilintegrale, per un ammontare complessivo pari ad 565 milioni di euro, delle proprie 7,125% Senior Secured Notes due 2028 e pagare gli interessi, maturati e non pagati e il premio di rimborso previsto; (ii) finanziare il rimborso integrale, per un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro, delle proprie Floating Rate Senior Secured Notes due 2030 e pagare gli interessi, maturati e non pagati; e (iii) pagare alcune commissioni, costi e spese sostenute.A seguito dell'offerta e dell'utilizzo dei proventi della stessa e del repricing della propria linea di credito revolving esistente, la società si aspetta diper circa 23,6 milioni di euro all'anno.Verrà presentata domanda alla Borsa del Lussemburgo affinché le obbligazioni sianosul Mercato Euro MTF della Borsa del Lussemburgo e siano quotate sul Listino Ufficiale della Borsa del Lussemburgo al momento della loro emissione. Inoltre, sarà presentata una richiesta per ottenere un dual listing sul mercato Euronext Access Milan Professional Segment del mercato Euronext Access Milan gestito da Borsa Italiana.Ildi Lottomatica è stato elevato da S&P da BB- a BB e da Moody's da Ba3 a Ba2.