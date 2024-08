Energia, in Svizzera fino al 6% del fabbisogno elettrico da eolico entro il 2035

(Teleborsa) - Secondo l'esperto di energia, direttore di Suisse Eole, l'organizzazione che difende gli interessi del settore eolico, la Svizzera potrebbe coprire fino al 6% del suo fabbisogno elettrico con energia eolica entro il 2035. In particolare, l'industria eolica è già alla ricerca di manodopera e i Cantoni svizzeri si stanno adoperando per mettere a terra i progetti che attualmente sono in fase di pianificazione. Tale energia potrebbe fornire fino a 4 miliardi di chilowattora di elettricità entro il 2035.Anche secondo, dell'Ufficio federale dell'energia, ha sostenuto che c'è del potenziale per l'energia eolica in Svizzera. Grazie all'ulteriore sviluppo della tecnologia, la Svizzera potrebbe produrre 8,9 terawattora (TWh) di energia eolica all'anno, di cui 5,7 TWh in inverno, utilizzando il 30% del potenziale permanentemente disponibile di 29,5 TWh. Ciò corrisponde a circa 900 turbine eoliche.