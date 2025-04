Greenvolt vende parco eolico da 83,2 MW a Enea

(Teleborsa) -, leader globale nel settore delle energie rinnovabili e parte del portafoglio di KKR, che attraversouno dei principali sviluppatori polacchi di progetti eolici, fotovoltaici e di accumulo su larga scala, ha, nella Polonia centro-settentrionale, acontrollata del Gruppo Enea, uno deiUna transazione daper un parco eolico completamente operativo composto da 16 turbine Siemens Gamesa SG145 da 5,2 MW ciascuna, per una capacità installata totale di 83,2 MW.La vendita del Parco Eolico di Pelplin, insieme all’operazione riguardante il progetto ibrido di Sompolno conclusa lo scorso aprile, ha portato a unconfermando l’efficacia della strategia volta allo sviluppo e alla valorizzazione di asset rinnovabili di alta qualità e rafforzando il ruolo dell’azienda nella transizione energetica.Il Gruppo Enea, dalla fornitura di combustibili e produzione di energia alla distribuzione, vendita e assistenza clienti. L’acquisizione rientra nella strategia del Gruppo di accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili."Il progetto del Parco Eolico di Pelplin dimostra chiaramente la nostrache risultano attrattivi e apprezzati dal mercato. L’acquisizione da parte di Enea Nowa Energia ne è la conferma e si allinea con la nostra strategia di vendere una parte significativa del nostro portafoglio in fase RtB o COD, a seconda di dove si possa creare maggior valore", ha dichiarato"Consideriamo la transizione energetica un’opportunità non solo per lo sviluppo del Gruppo Enea, ma anche per. La nostra strategia di sviluppo fino al 2035 risponde a un contesto di mercato e sociale in rapida evoluzione. Puntiamo su energia verde, innovazione e tecnologie moderne che ci consentiranno di diventare un gruppo energetico più flessibile e moderno. Investimenti in parchi eolici, come quello di Pelplin, rappresentano un– aumento della capacità installata da fonti rinnovabili, diversificazione del mix energetico e creazione di valore per clienti, azionisti e società nel suo complesso", ha dichiarato"L’acquisizione del parco eolico di Pelplin è un. Questo investimento è pienamente in linea con il nostro impegno nello sviluppo di fonti di energia verde e sostenibile, che rappresentano la base della nostra strategia a lungo termine. Il parco eolico, acquistato da Greenvolt Power, è, supportando lo sviluppo del settore in Polonia e rafforzando il ruolo di Enea nella trasformazione del mercato energetico nazionale", ha dichiaratoLa costruzione del Parco Eolico di Pelplin è iniziata ufficialmente a giugno 2023 ed è stata completata nei tempi previsti a dicembre 2024. L’impianto riveste unagrazie al collegamento a un nodo cruciale della rete (il Punto di Consegna Principale PSE Pelplin – 400/110 kV "Pelplin"), una delle principali fonti di approvvigionamento elettrico del nord del Paese. Iltra le più avanzate sul mercato, ognuna con una potenza di 5,2 MW, apprezzate per l’efficienza e le elevate prestazioni nei progetti su larga scala. Situato nel nord della Polonia, una zona nota per le, il progetto contribuisce in modo significativo alla transizione energetica del Paese e migliora la resilienza della rete elettrica, aiutando a ridurre il rischio di carenze energetiche."L’intero processo di realizzazione del progetto Pelplin dimostra la nostrarafforzando la nostra posizione sul mercato polacco come attore di primo piano nello sviluppo delle energie rinnovabili. Pelplin rappresenta un chiaro esempio di investimento concepito fin dall’inizio per garantire la massima efficienza e i più alti standard", ha aggiunto