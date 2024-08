Euronext e Nord Pool lanciano mercato future per energia nordica e baltica

Euronext

(Teleborsa) -, il mercato energetico europeo, un nuovo mercato denominatodedicato aiIl nuovo mercato sarà negoziatodi Euronext e. la fase diinizierà aL’annuncio arriva dopo un’ampia consultazione con gli operatori del mercato. Euronext Nord Pool Power Futuresespressa dal mercato di disporre di un’infrastruttura di mercato sostenibile e di lunga data impegnata nellonelle regioni nordiche e baltiche.Euronext Nord Pool Power Futures offrirà laregolati in contantisul prezzo di sistema e sugli EPAD nei paesi nordici e baltici. Gli indicisaranno forniti da, responsabile dei servizi diversificati di Euronext e presidente del consiglio di amministrazione di Nord Pool, ha dichiarato che "il lancio di Euronext Nord Pool Power Futures rappresenta un’opportunità unica per combinare le competenze e l’esperienza di Euronext nei mercati energetici con una solida base nordica, sfruttando la conoscenza del settore, il commercio e la compensazione di prodotti finanziari per offrire un’offerta attraente e competitiva per i clienti”., CEO di Nord Pool, ha affermato che "Nord Pool ed Euronext sono assolutamente impegnati a fornire un mercato liquido e di lunga durata per le regioni nordiche e baltiche. Il mercato energetico nordico e baltico sta mostrando una ripresa dopo la crisi energetica, ma è necessario agire per consolidare e accelerare tale ripresa". Nord Pool ed Euronext - ha aggiunto - "lavoreranno per riportare liquidità ai derivati ??energetici nordici, con una struttura collaudata che attirerà i volumi negoziati OTC nel mercato. Abbiamo effettuato ampie consultazioni con aziende chiave del settore energetico nordico e baltico, aziende che rappresentano oltre il 70% dei volumi di mercato. Il loro messaggio è stato chiaro: porre fine all’incertezza nel territorio dei derivati ??energetici creando un mercato dei futures sull’energia liquido, gestito da un’azienda con impegno e visione per il futuro”.