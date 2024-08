Illycaffè annuncia possibili rincari: si va verso i 2 euro a tazzina

(Teleborsa) - Il costo dellaal barnei prossimi mesi. A lanciare l'allarme è Cristina Scocchia, amministratore delegato di, durante il suo intervento al. "Il caffè verde oggi costa 245 cents per libbra, il, e oltre il doppio rispetto a tre anni fa", ha dichiarato. Questo ha già causato un aumento del, portando il costo medio in Italia a 1,50 euro, ma le pressioni rialziste potrebbero far lievitare ulteriormente il prezzo fino a 2 euro.Ledi questi aumenti sono molteplici e complesse. "Ilsta mettendo a rischio i terreni coltivati, con piogge torrenziali in Brasile e siccità in Vietnam, e si stima che le aree coltivabili possano dimezzarsi entro il 2050", ha spiegato Scocchia. A questo si aggiungono i problemi logistici legati ale le speculazioni sulle soft commodities, che hanno aggravato i costi e i tempi di consegna., durante un'intervista rilasciata al Tg3, ha aggiunto chee che è giusto remunerare meglio i produttori per sostenere l'intera filiera. "Trovo giusto che si vada a pagare di più la materia prima", ha concluso Illy.Nonostante l'aumento dei costi di produzione del 17% nel biennio 2022-2023, Illycaffè ha finora trasferito solo una parte di questo aggravio sui consumatori. Tuttavia, Scocchia ha avvertito chese il trend rialzista dovesse continuare.