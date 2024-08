MIMIT, Valentini a tappa tour Vespucci a Tokyo. Focus su investimenti

(Teleborsa) -accompagnata dal Villaggio Italia, è arrivata a Tokyo per una nuova tappa nel viaggio intorno al mondo per promuovere le eccellenze italiane. Nella capitale giapponese, fino al 30 agosto, si legge in una nota cui parteciperà il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini. Domani si terrà la tavola rotonda ", a cui prenderà parte anche il vice ministro giapponese dell'Economia, Industria e Commercio Nobuhiro Yoshida, oltre a rappresentanti di aziende giapponesi.- prosegue la nota - p".La giornata proseguirà con la visita alla mostrainsieme ai rappresentanti delle aziende giapponesi e successivamente con una sessione di B2G in cui alcune delle aziende partecipanti all'evento "Invest in Italy" si confronteranno con Valentini. Al termine è previsto un tour della nave. La mattinata del 29 agosto è dedicata all'Expo di Osaka del 2025 con una conferenza stampa a cui parteciperà la ministra giapponese per l'Expo Hanako Jimi. Il pomeriggio del 29 agosto si aprirà con l'incontro bilaterale tra Valentini e Yoshida e proseguirà con la conferenza "Blue & Space Economy", dedicata all'economia dello spazio e del mare. La giornata terminerà con un ricevimento presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia con rappresentanti delle aziende italiane e giapponesi dell'Italy Japan Business Group (IJBG) e la comunità imprenditoriale italiana a Tokyo