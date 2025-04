Manpowergroup: arriva a Roma l'ultima tappa del roadshow "The Exchange"

(Teleborsa) - Giunge all'ultima tappa il, il tour promosso dache, a partire dallo scorso settembre, ha attraversato l'Italia coinvolgendo esperti, economisti, leader d'azienda e startup in un confronto sulle nuove tendenze che stanno rimodellando il mondo del lavoro. L'appuntamento conclusivo si terrà il 2 aprile presso l'università Campus Biomedico di Roma e metterà al centro il tema AI e qualità della vita.Come messo in luce dalin Italia la maggioranza delle persone (75%) ritiene che il proprio lavoro abbia un significato e uno scopo e il 61% ritiene di essere supportata per quanto riguarda l'equilibrio vita-lavoro; tuttavia, il 53% degli intervistati afferma di sentirsi stressato sul lavoro su base quotidiana.Creare un ambiente di lavoro in cui la qualità della vita e, quindi, il benessere siano al centro è uno degli obiettivi del, presentato lo scorso anno in occasione della prima Annual Conference di ManpowerGroup. Il documento, protagonista di tutte le tappe del Roadshow, delinea azioni concrete e tangibili per favorire una gestione e uno sviluppo virtuoso, etico e consapevole del mondo del lavoro, ponendo l'attenzione suCultura e Leadership, Governance e Processi, Formazione e competenze, Etica e Responsabilità e, appunto, Qualità della vita. Da Fiorano a Trieste passando per Torino e Napoli, il tour ha favorito un confronto diretto proprio su questi temi, stimolando una riflessione su come affrontare le sfide emergenti e cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti in atto."Siamo all'ultima tappa di un'iniziativa che ci ha permesso di aprire e rafforzare il dialogo con numerose realtà imprenditoriali del Paese, portando il Manifesto sugli impatti dell'AI direttamente nei territori, là dove le trasformazioni prendono forma e influenzano l'intero tessuto economico e sociale – ha dichiarato–. Ogni tappa è stata un'importante occasione per condividere esperienze, best practice e strategie innovative, dando voce a chi ogni giorno si confronta con le nuove dinamiche del lavoro. Inoltre, ci ha offerto l'opportunità di ribadire gli impegni che, come ManpowerGroup, abbiamo assunto per promuovere un mondo lavorativo più sostenibile e a misura di persona, facendoci così portavoce di una nuova cultura all'interno delle aziende. Un percorso che non si conclude a Roma ma che getta le basi per nuove sinergie e collaborazioni che possano continuare a generare valore nel tempo."Le riflessioni e le esperienze raccolte nel corso del Roadshow confluiranno nellain programma il prossimo 4 giugno a Milano presso il Superstudio di via Tortona. Quest'anno l'evento darà voce ai giovani, con un. Attraverso inspiring talk e performance, keynote speech e gruppi di ascolto che coinvolgeranno manager, professionisti, accademici, ma anche comici, divulgatori e artisti, il dibattito si concentrerà sul passaggio dalla Me economy alla We economy, promuovendo una visione collettiva dell'azienda come parte integrante della comunità, e guiderà una riflessione sui temi del benessere, della fiducia e della soddisfazione lavorativa.