Assoutenti: bonus e incentivi per il nuovo switch-off del digitale terrestre

(Teleborsa) - In vista del nuovo "" del digitale terrestre che parte oggi, mercoledì 28 agosto, per alcuni canali Rai, il Governo deve prevedere. A chiederlo, in merito al nuovo standard di trasmissione DVB-T2."Ad appena due anni dall’ultimo "switch-off" avvenuto nel 2022 che ha comportato enormi disagi per gli utenti, arriva un– afferma il– Un passaggio ad un nuovo sistema di trasmissione che, tuttavia, non sarà indolore: si stima che in Italia siano tra gli 8 e i 10 milioni i televisori di vecchia generazione non in grado di supportare il nuovo standard.o dotati di nuovi decoder che li rendano compatibili con i nuovi formati tecnologici di visione"."Per tale motivo chiediamo oggi al Governo diper quei cittadini che, per continuare a vedere la tv, saranno obbligati a rottamare il proprio apparecchio andando incontro a nuove spese. Attualmente non è infatti previsto alcun bonus TV, mentre il bonus decoder è valido solo per i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro annui", conclude Melluso.