Eurozona: massa monetaria M3 cresce meno del previsto, prestiti in linea

(Teleborsa) - Cresce meno del previsto la massa monetaria M3 nell'Eurozona nel mese di luglio 2024. La variazione annualizzata dell'aggregato M3, rilevata mensilmente dalla Banca Centrale Europea (BCE), si attesta infatti a +2,3%, dopo il +2,2% del mese precedente, e si confronta con il +2,7% atteso dagli analisti.La crescita dei prestiti al settore privato, in particolare i prestiti alle famiglie, si assesta a +0,5%, in linea con le attese, dopo il +0,3% di giugno, mentre i prestiti alle imprese non finanziarie salgono dello 0,6% dopo il +0,7% del mese precedente.