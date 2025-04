Dazi, Powell: altamente probabile aumento inflazione, presto per indicare politica monetaria appropriata

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve,, ha dichiarato che "è altamente probabile che iprovochino quantomeno su base temporanea un aumento dell'" ma "è anche possibile che i loro effetti siano più persistenti". Intervenendo a una conferenza ad Arlington, in Virginia, Powell ha ripetuto che resta molto difficile valutare gli effetti di questi provvedimenti sul commercio con l'estero fino a quando non ci sarà maggiore certezza sui dettagli. "Ad esempio, su cosa verrà sottoposto a dazi, sul loro livello e sulla loro durata e sulla portata delledei nostri", ha spiegato."Sebbene lresti elevata – ha aggiunto – sta diventando più chiaro che gli aumenti dei dazi saranno più ampi misura rilevante dell'atteso".Powell ha poi sottolineato che "è troppo presto per dire quale sarà il percorso appropriato per la. Resteremo attenti ai dati che perverranno, all'evolversi dellee aldei. Siamo ben posizionati per aspettare di aver maggiore chiarezza, prima di considerare qualunque aggiustamento alla nostra linea monetaria".