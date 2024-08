Space X si ritira dal lancio del Falcon 9 di Polaris Dawn

(Teleborsa) -ha annunciato ieri che, previsto per la giornata di oggi a causa di previsioni meteorologiche sfavorevoli nelle aree di ammaraggio al largo della costa della Florida. Lo rende noto la società di Elon Musk.La missione, la prima missione spaziale della storia(quattro persone fra comandante ed equipaggio), era già stata rinviata di 24 ore a causa di una perdita di elio da uno dei cavi ombelicali a terra. La missione sarebbe dovuta partire dalnelle prime ore di oggi 28 agosto 2024 (ore 9.30 in Italia). A questo punto si ritenterà domani 29 agosto, data in cui sono state indicate altre due finestre per il lancio.Il Polaris Program conta, finanziate da un privato, l’imprenditore e filantropo statunitense, che punta a "favorire l'esplorazione umana sulla Luna, su Marte e oltre”.