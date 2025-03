La Space Economy: crescita, potenzialità e sfide per l'Italia e l'Europa

(Teleborsa) - La "" rappresenta attualmente circa lo. Secondo il, nel 2023 il valore del settore ha raggiunto i. Questo settore, che offre applicazioni innovative e servizi avanzati sempre più utilizzati nella vita quotidiana, potrebbe generare un. Attualmente, 88 paesi investono in programmi spaziali, 14 dei quali hanno capacità di lancio, e l'Italia è uno dei nove paesi con un'agenzia spaziale, con un budget annuale superiore a 1 miliardo di dollari.Nel 2023, il Made in Italy nel settore spaziale ha. Nei primi otto mesi del 2024, le esportazioni italiane sono ammontate aInoltre, l'Italia è uno dei pochi paesi al mondo ad avere una filiera completa che copre tutto il ciclo spaziale, dall'accesso allo spazio alla manifattura, dai servizi ai consumatori ai poli universitari e di ricerca. Con circa, il comparto spaziale italiano è principalmente composto da piccole e medie imprese altamente specializzate.Dal 2016, l'Italia è dotata di un "", che è stato parzialmente integrato nel "" all'interno del Piano Imprese e Competitività FSC, con un investimento complessivo di circa, di cui il 50% finanziato con risorse pubbliche aggiuntive. Nel periodo 2023-2027, i finanziamenti pubblici destinati all'ecosistema spaziale nazionale supereranno i 7 miliardi di euro. Questi sviluppi sono in linea con l'approvazione, il 20 giugno 2024, da parte del Consiglio dei Ministri, del primo disegno di legge per una normativa organica nazionale sulla space economy.1) Armonizzare i distretti aerospaziali e superare i limiti delle reti regionali.2) Sfruttare e disciplinare le potenzialità dell’intelligenza artificiale anche in riferimento alla space economy.3) Sfruttare la leva fiscale - esenzione Iva per la space economy e per i beni dual use.4) Canone di uso orbitale.5) Una normativa comunitaria concorrenziale sulla falsariga del Digital Market Act6) Applicare i suggerimenti del Piano Draghi7) Promozione degli investimenti e delle fonti di finanziamento per le aziende operanti nel settorespazio – fondo sovrano europeo, minibond e private equityLa futura "guerra" spaziale, in realtà già in corso, si combatterà prima di tutto sul, e le motivazioni sono chiare se si pensa che solo dall’estrazione mineraria sugli asteroidi la– miliardi di miliardi – di dollari. Investire nella space economy, in definitiva, rappresenta una scommessa win to win, dato che il ritorno degli investimenti in tale settore è pari ad almeno il doppio. Ma nonostante le grandi potenzialità, le aree di miglioramento e i ritardi europei nei confronti dei principali competitor internazionali sono ancora numerosi, laddove, ad esempio, nei soli investimenti privati il gap è stimato in 10 miliardi di euro per i prossimi 5 anni. Non c’è quindi tempo per perdersi nella mera "contemplazione" dello spazio, è il momento di mantenere e implementare la nostra capacità.