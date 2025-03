Spazio, i due astronauti bloccati sulla ISS saranno riportati sulla terra da una missione di Space X

(Teleborsa) - Laha fatto sapere che i due astronauti americani bloccati per più di nove mesi sulla, insieme da un altro astronauta americano e un cosmonauta russo a bordo di una navicelladellaI due astronauti sono bloccati sulla ISS da giugno a seguito dell'incidente subito dalla navicella spazialeche stavano testando nel suo viaggio inaugurale con, ritenuta non idonea per un viaggio di ritorno sulla Terra. Il viaggio nello spazio di Wilmore e Williams, doveva essere infatti un viaggio di andata e ritorno della durata di pochi giorni.Sulla Stazione Spaziale Internazionale è arrivata la missione di SpaceX. La caspula Crew Dragon, della società spaziale di Elon Musk, è stata lanciata dal Kennedy Space Center in Florida venerdì sera, con a bordo le astronaute americane, il giapponesee il russo