Ferretti, risultati in crescita nel semestre. Conferma la guidance

Ferretti

(Teleborsa) - Il Gruppoarchivia il primo semestre connetti pari a 611 milioni in crescita del 7,7% rispetto al primo semestre del 2023.L' EBITDA adjusted di 96,7 milioni segna un aumento del 15,9% rispetto al primo semestre del 2023 e con un margine del 15,8%, con un aumento di 110 punti base rispetto al primo semestre 2023.L'è pari a 44 milioni, in crescita del 7,6% rispetto al primo semestre del 2023.La Raccoltaè pari a 514,4 milioni nel primo semestre 2024, con un secondo trimestre che anticipa un nuovo trend di crescita, portafoglio ordini a 1,5 miliardi, +6,0% rispetto al 30 giugno 2023.di 237,0 milioni di liquidità netta al 30 giugno 2024 in aumento di circa 31 milioni grazie al capitale circolante netto negativo, dopo il pagamento di circa 33 milioni di dividendi.Il Gruppodel 2024 e quella di medio termine.L’Avvocato, ha dichiarato: “Ad un anno dal successo della doppia quotazione sulle borse di Hong Kong e Milano,. I margini raggiungono il 15,8%, il miglior risultato di sempre per la redditività del Gruppo, che si combinano ad una posizione finanziaria netta di 237 milioni di euro migliorata di oltre 30 milioni rispetto alla primavera scorsa. Il secondo trimestre del 2024 mostra anche segnali di crescita di lungo periodo tra i quali la consistente ripresa della domanda del mercato Nord Americano, cresciuto di oltre il 28%. La stagione dei grandi saloni Europei è ora alle porte e vede il Gruppo Ferretti presentarsi con una gamma di prodotti innovativi tecnologicamente all’avanguardia, attenti alla sostenibilità e, come sempre, bellissimi. Barche straordinarie che, siamo certi, verranno ancora una volta premiate dal mercato internazionale”, conclude l'AD.