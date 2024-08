Rekeep, risultato negativo nel semestre ma cresce redditività

(Teleborsa) -, capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, ha chiuso il primo semestre con, in crescita rispetto ai 597,4 milioni di euro al 30 giugno 2023 grazie principalmente alla buona performance sui Mercati Internazionali che ha più che compensato il calo dei prezzi dei vettori energetici.si è attestato a 65,9 milioni di euro, rispetto al valore Adjusted proforma di 55,9 milioni di euro al 30 giugno 2023, mentre l'EBITsi è portato a 42,3 milioni di euro dai 31,4 milioni al 30 giugno 2023.e si confronta con un utile pari a 4,8 milioni di euro al 30 giugno 2023, per effetto del recepimento a conto economico dell’incremento di 18,7 milioni di euro del fair value della Put Option riconosciuta al socio di minoranzadi Rekeep Polska in conseguenza della presa di valore della controllata.pari a 490,4 milioni di euro rispetto ai 461,0 milioni di euro al 31 dicembre 2023 per effetto principalmente del medesimo incremento del valore della Put Option in capo al socio di minoranza di Rekeep Polska.pari adi euro rispetto ai 2,8 miliardi di euro al 30 giugno 2023.