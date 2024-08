Tenaris chiude in rally: la migliore nel FTSE MIB

Tenaris

produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas

Tenaris

azienda che opera nel settore siderurgico

(Teleborsa) - Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 5,49%. L'esordio è stato positivo per il titolo che è partito a 12,6 Euro collocandosi al di sotto dei livelli migliori del 28 agosto, per poi migliorare progressivamente nel corso della giornata e terminare in ascesa a 13,17 vicino ai massimi intraday.La tendenza ad una settimana delè più fiacca rispetto all'andamento dell'indice di riferimento. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico di medio periodo diribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 13,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 14,08, mentre il primo supporto è stimato a 12,71.La stabilità del trend evidenziata dall'alla luce del basso livello di volatilità giornaliera, fissata a 1,598, rende l'investimento appetibile soprattutto per quegli operatori che sono poco inclini a registrare elevati livelli di perdite e, allo stesso tempo, si accontentano di modesti guadagni. Si consiglia un'operatività di medio periodo visto l'interesse che il mercato ultimamente sta mostrando nei confronti del titolo, situazione desunta dall'incremento dei volumi giornalieri a fronte della media mobile dei volumi dell'ultimo mese fissata a 2.898.505.