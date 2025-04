Positivi i mercati europei con tregua sui dazi

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, con la pausa sui dazi decisa da Donald Trump. Sullo sfondo restano tuttavia le preoccupazioni per l’escalation del confronto commerciale tra Washington e Pechino che hanno smorzato l’ottimismo per i negoziati commerciali tra Stati Uniti ed Europa. Intanto ripartono le trimestrali USA, con i conti delle grandi banche. In serata atteso il "verdetto" di S&P sull'Italia.Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,29%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,94%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,19%, a 60,78 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +121 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,79%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,37%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,31%, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,77%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 34.355 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 36.450 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,55%),(+1,84%),(+1,62%) e(+1,26%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,18%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,09%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,67%.del FTSE MidCap,(+2,03%),(+2,01%),(+1,71%) e(+1,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,67%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,64%.