USA, deficit commerciale cresce più delle attese a luglio -102,66 miliardi dollari

(Teleborsa) - Negli Stati Uniti, attestatosi aa luglio rispetto ai 96,56 miliardi di giugno (dato rivisto da 69,4 mld). Le stime degli analisti erano per un aumento a 97,70 miliardi. Lo comunica il Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, che ha pubblicato oggi il dato preliminare relativo alla sola partita dei beni.Pubbllicato anche il dato sulle scorte all'ingrosso, che hanno segnato a luglio una crescita dello 0,3%, in linea con le attese, dopo il +0,1% di giugno (rivisto da un precedente +0,2%).