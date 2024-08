Inflazione in calo, ma le vacanze restano un salasso per le famiglie italiane

(Teleborsa) - L', attestandosi alrispetto al +1,3% di luglio, secondo i dati provvisori diffusi stamattina dall'Istat. Tuttavia, sebbene la decelerazione dell’inflazione rappresenti un segnale positivo per l’economia, i costi legati alle vacanze e ai prodotti alimentari continuano a mettere, presidente dell', descrive questa estate come "rovente" dal punto di vista dei rincari. Ihanno registrato un, costringendo le famiglie a spendere di più durante le ferie. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli ha speso in media 108 euro in più rispetto all'anno precedente solo per alloggi e ristoranti. L', con un rialzo di 88 euro annui per la stessa famiglia, aggravando ulteriormente il costo della vita.Ilconferma l’analisi, evidenziando comecon un aumento del 37,4% su base annua. Anche campeggi e villaggi vacanze hanno subito un, mentre i prezzi degli alberghi sono aumentati del 4,2%. Questa impennata dei costi ha avuto un, con il 41,3% degli italiani che ha scelto di trascorrere vacanze brevi e improntate al risparmio.Nonostante la flessione dell’inflazione, i dati dell’Istat mostrano come i, riflesso anche nel calo della fiducia dei consumatori,. L’aumento dei costi per beni di prima necessità, unitamente alla crescita delle spese scolastiche (), contribuisce a frenare la domanda interna.In questo contesto, le associazioni dei consumatori e gli esperti economici, per permettere una ripresa dei consumi e ridurre la pressione sui bilanci familiari. Inoltre, si invoca un intervento del Governo per, con misure come il, una riforma delle aliquote Iva sui beni di largo consumo e maggiori aiuti per le spese scolastiche.Mentre l'inflazione continua a pesare sulle famiglie, l'auspicio è che il rallentamento dell'economia e l'aumento dell'occupazione possanospianando la strada a un futuro più stabile. Tuttavia, resta da vedere se le politiche monetarie e fiscali riusciranno a far fronte alle sfide ancora aperte.