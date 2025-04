Pasqua 2025: oltre 11 milioni di italiani in viaggio

(Teleborsa) - Sarannofavorevole per prolungare la pausa fino ai ponti del 25 aprile e del primo maggio. È quanto emerge da un’indagine realizzata da, sottolineando che il giro d’affari generato da questoLe partenze si concentreranno soprattutto nel Venerdì Santo, giorno in cui circa cinque milioni di persone daranno il via ufficiale alle vacanze.confermando la forza attrattiva del Belpaese, mentre il restante 12% ha optato per mete estere."Anche per Pasqua,– commenta la ministra del–. Il fatto che quasi il 90% degli italiani scelga l’Italia come meta evidenzia non solo la fiducia nel nostro settore turistico, ma anche la voglia di riscoprire il nostro straordinario patrimonio".A fare eco è il, che legge in questi numeri un segnale positivo per l’intera stagione: "Le. Dopo un inverno con performance al di sotto delle aspettative, questo trend fa ben sperare". Bocca, tuttavia, mette in guardia su un fattore critico: l’aumento del costo della vita. "Per tre vacanzieri su quattro, l’inflazione ha condizionato le scelte, portando a una riduzione delle spese e della durata del soggiorno".Sul fronte del turismo organizzato, si conferma una tendenza positiva:, scegliendo soprattutto l’Europa e le sue capitali – Londra, Parigi, Berlino, Lisbona, Atene – ma non mancano destinazioni più esotiche come il Mar Rosso, Zanzibar, Capo Verde, Marocco e le mete storiche del Medio Oriente, tra cui Emirati Arabi, Giordania, Turchia e Oman. Sempre più richiesti anche i grandi viaggi verso Asia, America e Caraibi, nonostante le incertezze geopolitiche e l’innalzamento dei prezzi.