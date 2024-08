Manovra, Giorgetti in Cdm illustra nuove procedure bilancio

(Teleborsa) - Oggi, durante il Consiglio dei Ministri, ilha illustrato le nuove procedure di bilancio, compreso ilprevisto dalla governance europea. Questo piano, che dovrà essere presentato alla, passerà prima al vaglio del Consiglio dei Ministri e del Parlamento, seguendo le stesse procedure del Documento di economia e finanza.Nel frattempo, la, ha smentito categoricamente le voci secondo cui il Governo intenderebbe abolire l'assegno unico nella prossima legge di bilancio. In un video condiviso sui social,ha dichiarato: "No, il Governo Meloni non abolirà l'assegno unico nella prossima legge di bilancio. Diffidate dalle fantasiose ricostruzioni su una Manovra ancora da scrivere. Noi continuiamo a lavorare per un'Italia migliore e più giusta, dopo anni di disastri della sinistra".Meloni ha poi aggiunto: "Leggiamo ogni giorno ricostruzioni su quello che ci sarebbe scritto nella legge di bilancio, che dobbiamo ancora cominciare a scrivere. L'ultima notizia è che saremmo in procinto di, quello stesso assegno che noi abbiamo aumentato e per il quale stiamo combattendo in Europa."La premier ha infine sottolineato che il governo sta cercando diche l'assegno unico venga esteso a tutti i lavoratori immigrati residenti in Italia, come richiesto dalla Commissione Europea. Secondo Meloni, questa estensione potrebbe compromettere l'efficacia del provvedimento, "uccidendo di fatto l'assegno unico".