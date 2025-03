Ecofin, Salvini: “bene Giorgetti, gli investimenti in sicurezza non danneggino sanità, scuola e famiglie”

(Teleborsa) - “Bene quando conferma che "sarebbe inaccettabile" che eventuali ulteriori finanziamenti alla difesa siano "a scapito della spesa sanitaria e dei servizi pubblici". Cosìa commento di quanto emerso all’Ecofin."Investire in sistemi dia livello nazionale è assolutamente utile, senza togliere fondi a sanità, scuola e famiglie, ed è fondamentale che l’Europa sia promotrice di pace, accompagnando le iniziative e le proposte di Trump, Zelensky e Putin. È un momento in cui servono in modo particolare responsabilità e riflessione e non fretta e approssimazione", ha aggiunto.