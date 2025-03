Pirelli rinvia l'approvazione del bilancio al 28 aprile

Pirelli

(Teleborsa) - Il Cda di, riunitosi oggi, ha approvato il rinvio al 28 aprile 2025, proposto dall’Amministratore Delegato, delle delibere della riunione odierna. All'ordine del giorno c'era l'approvazione del bilancio 2024, con i risultati preliminari già pubblicati il 26 febbraio.L’assemblea, precisa una nota del Gruppo, si terrà pertanto in data 12 giugno 2025 anziché in data 27 maggio come precedentemente previsto.Ieri, il produttore italiano di pneumatici, aveva comunicato il posticipo del CdA ad oggi , "per temi di carattere organizzativo".L’amministratore delegato di Pirelli, Andrea Casaluci, a seguito del Cda tenutosi oggi ha dichiarato: “Il management di Pirelli continuerà a lavorare per trovare una soluzione per consentire alla società di adeguarsi alle nuove normative sul mercato americano così come avviene in tutti i mercati in cui opera".