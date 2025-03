Immigrazione, cittadinanza e istruzione: i decreti approvati dal Governo in Cdm

(Teleborsa) - Immigrazione, scuola, università e cittadinanza. Sono alcuni dei temi toccati daiapprovati oggi daldopo una riunione durata quasi due ore."Abbiamo approvato unmolto semplice, composto da un solo articolo, al netto del secondo che disciplina l'entrata in vigore, che preciso e specifico interviene sulla legge di ratifica e non sul contenuto del protocollo, e lo fa di fatto rendendo possibile utilizzare la struttura già esistente nel centro didelper le persone che vengono trasferite dall'Italia e non come prevedeva la legge di ratifica solo per quelle che venivano salvate in operazioni di soccorso in mare", ha spiegato il ministro dell'Interno,, in conferenza stampa dopo il Cdm illustrando il nuovoVia libera da parte del Consiglio dei ministri anche alla proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy,, relativa al. La norma semplifica la disciplina dell'amministrazione straordinaria e ne rende più efficiente la gestione, inoltre aggiorna il quadro legislativo per gli enti cooperativi e mutualistici, adattandolo alle nuove dinamiche dell'attuale contesto economico e sociale. "Il provvedimento - ha sottolineato il Mimit in una nota – è un tassello importante di un intervento complessivo messo in campo in questi due anni di Governo per riformare le, un'area grigia che invece di essere uno strumento di politica industriale era contraddistinta da situazioni complesse che svantaggiavano le imprese".In tema di, il Cdm ha approvato la riforma che modifica l’accesso alla cittadinanza italiana tramite(diritto di sangue). La nuova norma, voluta dal ministro degli Esteri, ha posto un limite generazionale alle richieste: d’ora in poi potranno ottenerla solo chi haitaliani, escludendo i bisnonni. "Essere cittadini italiani è una cosa seria", ha dichiarato Tajani in conferenza stampa. "La concessione della cittadinanza non può essere un automatismo per chi ha un antenato emigrato secoli fa, senza alcun legame culturale o linguistico con il Paese". L’obiettivo della norma è soprattutto frenare gli: migliaia di richieste, soprattutto dal Sud America, sfruttavano la vecchia legge che permetteva di risalire fino al 1861.In Cdm anche ilal decreto legislativo che modifica le modalità di ingresso alle. "Il numero chiuso a medicina come lo abbiamo conosciuto fino ad ora non esiste più, abbiamo infranto il tabù, sarà aperto progressivamente sulla base dei fabbisogni: abbiamo istituito un osservatorio ed è sulla base di questo che apriremo ogni anno di un qualcosa in più, creando un numero sostenibile. Abbiamo aderito alla teoria del numero aperto in maniera sostenibile, progressiva e programmata per non scassare il sistema universitario con una apertura improvvisa e non programmata", ha spiegato il ministro per l'Università e la Ricerca,Infine, in tema scuola è arrivato l'ok a un decreto legge in materia di attuazione delle misure del Pnrr e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026. Il ministro dell'Istruzione e del Merito,, ha fatto sapere che nel Dl "si rendono disponibili circaper il nuovo, che derivano dal riconoscimento, da parte della Commissione europea, dei maggiori costi sostenuti dallo Stato italiano a fronte dell'incremento inflattivo dei prezzi di realizzazione delle opere per gli asili e in ragione del mantenimento dei medesimi target iniziali".