Auto: agosto in calo e sfide per il futuro del mercato

(Teleborsa) - Adilha registrato una contrazione significativa con, in calo del. Questo risultato segna un'rispetto alla crescita dei mesi precedenti, portata dagli incentivi governativi che ora sembrano aver esaurito il loro effetto. Il confronto con i livelli pre-crisi del 2019 è ancora più drammatico, con una riduzione del 22,5%.L'effetto positivo degli incentivi, che aveva spinto le, è ormai svanito. Anche il bilancio complessivo dei, con un, non riesce a colmare il divario con i livelli pre-crisi, registrando ancora un calo del 18,5% rispetto al 2019. Questo evidenzia una crisi strutturale del mercato, con livelli di immatricolazioni insufficienti per garantire il ricambio delle auto più vecchie e un conseguente aumento dell'età media del parco circolante.Un dato sorprendente è il mancato utilizzo di una parte significativa degli stanziamenti per gli incentivi all’acquisto di auto a basse emissioni di CO2. Ad oggi, rimanedei fondi destinati ai veicoli con, e il 32,3% dei fondi per le auto tradizionali con emissioni tra 61 e 135 grammi per chilometro. Questo segnala una crisi del mercato, che fatica a riprendersi e rischia di ristagnare su livelli inferiori di almeno il 20% rispetto allo standard del 2019.Anche il: dopo un picco all'8,3% grazie agli incentivi di giugno, la, lontano dagli standard europei. Questo sottolinea le difficoltà della transizione energetica nel settore, nonostante le politiche incentivanti.Secondoil mercato italiano dell’auto è penalizzato dai forti aumenti dei prezzi e dalla complessità della transizione energetica. "E’ evidente che, non solo a livello nazionale, ma anche a livello di Unione Europea", afferma Quagliano.L’l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri, richiama l’attenzione sull'per sostenere la. Il presidenteha sottolineato la necessità di recuperare ulteriori fondi e di riformare il trattamento fiscale delle auto aziendali per promuovere il rinnovo del parco auto e migliorare la sostenibilità ambientale e la sicurezza stradale. "Riteniamo fondamentale che venganodedicati alla fiscalità del settore automotive", ha dichiarato Crisci.Nel frattempo, il mercato delle auto usate continua a mantenere buoni livelli di salute, a conferma delle difficoltà nel settore delle auto nuove. Secondo, il mercato dellenei prossimi mesi.Ilsottolinea come, dopo i buoni risultati degli incentivi per le auto a basse emissioni (0-20 g/Km di CO2) esauriti a giugno, le prenotazioni nelle altre fasce emissive (21-60 e 61-135 g/Km di CO2) stiano procedendo, in particolare ad agosto, che tradizionalmente è un mese con volumi ridotti.L'effetto combinato di inflazione e alti tassi di interesse continua aa cambiare auto. Questo è confermato dal calo registrato dall'indice ISTAT sulla convenienza percepita all'acquisto di beni durevoli, come le automobili, e dalla contrazione delle transazioni di veicoli usati.Questi fattori stannonecessari per allinearsi ai target europei, come recentemente dichiarato nel PNIEC.