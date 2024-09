Formula SAE Italy, ANFIA: ai blocchi di partenza la XIX edizione

(Teleborsa) - Sta per aprirsi il sipario sullal'evento educational in programma dal 4 all'8 settembre che vede coinvolti gli studenti universitari delle facolta` di ingegneria worldwide in una sfida tecnico-sportiva internazionale. La manifestazione, organizzata da, si svolgera` presso l'– partner dell'iniziativa insieme a SAE International – con la main sponsorship die con la media partnership diNella "cinque giorni" si riuniranno nel cuore della motor valley emiliana circain rappresentanza di 67 team universitari di cui 52 dell'Unione europea (21 gli italiani, provenienti da 18 diversi atenei) e 15 extra-UE.la piu` numerosa e` quella delle(Classe 1EV), con 34 team partecipanti. Seguono la classe delle(Classe 1CV) con 19 team – 2 dei quali con vetture ibride non plug-in – la(Classe 1DV) con 9 team – sia con vetture elettriche che con vetture a combustione – e con le auto sempre in modalita` senza pilota durante gli eventi dinamici, e infine la(presentazione del progetto, senza prototipo), con 5 team. Novita` di quest'anno, la doppia classe di partecipazionein cui rientrano 2 dei 9 team della classe 1DV.La manifestazione si avvale delnonche´ del sostegno di 36 autorevoli sponsor e partner, aziende di primo piano della filiera automotive rappresentata da ANFIA, associazioni, societa` di consulenza e societa` di recruitment.Amaris Consulting, ASK Industries, Automobili Lamborghini, Bosch, Brembo, Capgemini Engineering, Dallara, Danisi Engineering, Duerre Tubi Style, Dumarey, Ferrari S.p.A., FEV eXaV, Geico, IHI Charging Systems International, Industrie Saleri Italo, Italdesign, Iveco Group (main sponsor), Magna, Marelli, MathWorks, Meccanica 42, Pirelli, Podium Advanced Technologies, PwC Italia, SKF, SmartCAE, Associazione Nazionale Filiera Industria AutomobilisticaSynergie, Teoresi Group, VHIT, Vimercati e YCOM. I 5 technical partner dell'iniziativa sono Adler-Pelzer Group, Beond, CSI, Flag-MS e Training4U.nasce nel 1981 per iniziativa dellae prevede che gli studenti partecipanti si misurino nella progettazione e realizzazione di una vettura prototipo monoposto da competizione destinata ad un'eventuale commercializzazione, seguendo particolari vincoli di carattere tecnico ed economico, come se fosse commissionata da un'impresa del settore automotive per un utente non professionista. Durante la manifestazione, i team di studenti affrontano prove statiche – Design Event, Business Presentation Event e Cost Event – e prove dinamiche in pista (Acceleration, Skid Pad, Autocross, Endurance; per la Classe 1D la prova di Endurance e` sostituita dalla prova di Trackdrive). L'obiettivo della manifestazione e` mettere al centro, piu` che l'agonismo in se´, le capacita` maturate dai ragazzi in termini di conoscenze ingegneristiche, impegno, organizzazione e rispetto delle tempistiche, coordinamento della progettazione e presentazione del prodotto. Si tratta di un evento educational in cui i ragazzi possono apprendere le dinamiche del lavoro in team, con regole precise e scadenze da rispettare, ed essere messi alla prova sulle reali fasi costruttive e progettuali del prototipo, con tutte le difficolta` che questo comporta.Lae` in programma mercoledi` 4 settembre alle 21 sul rettilineo della pista. Dopo i saluti di benvenuto ai team, la cerimonia vedra` la partecipazione dele diin rappresentanza del main sponsor della manifestazione. La manifestazione terminera` la sera di domenica 8 settembre con una cerimonia di chiusura sempre sul rettilineo d'arrivo del circuito, a cui parteciperanno tutti i ragazzi e durante la quale saranno premiati i vincitori. Sono previsti riconoscimenti per numerose categorie, suddivise per classi (Combustion, Electric, Driverless, 1EV + 1DV o progetti senza prototipo) e per tipo di test.Quest'anno ANFIA assegnera` ilallo studente piu` attivo sull', novita` introdotta per facilitare il matchmaking, a fini di recruitment, tra studenti universitari partecipanti alla manifestazione e referenti delle aziende sponsor e partner dell'evento, oltre che per favorire il networking tra referenti delle aziende sponsor e partner.Tra iquello per la migliore vettura realizzata con efficienza di costi, offerto dae i premi conferiti daai team delle Classi 1CV e 1EV primi classificati nella prova dinamica di Endurance & Efficiency.offrira` ilmentreassegnera` ilal team che presentera` la scocca con la miglior finitura della superficie in termini di qualita` e innovazione.offrira` il premiopremiera` il team che sara` riuscito a bilanciare meglio le prestazioni competitive con pratiche sostenibili e inclusive di impatto.assegnera` ilcome riconoscimento al team che avra` sviluppato il sistema batteria piu` innovativo nel rispetto di tutti i requisiti e i vincoli del progetto. Infine,offrira` ilpremiando l'aderenza del team vincitore ad una serie di principi in ambito ESG, mentre Teoresi Group assegnera` un premio al team con il miglior processo di sviluppo dell'elettronica (controlli, metodi e architetture innovativi).In rappresentanza delci saranno imarchio dedicato alla progettazione, produzione e vendita di sistemi di propulsione e soluzioni per applicazioni on-road e off-road, marine e di power generation, esporra` in autodromo il motore F1C NG, l'unico propulsore a gas naturale per veicoli commerciali leggeri e minibus, e i due assali elettrici eAX 300-F, anteriore a motore singolo da oltre 300 kW, e eAX 600-R, posteriore a doppio motore da oltre 600kW, sviluppati congiuntamente da FPT Industrial e Maserati per la nuova Maserati Gran Turismo Folgore 100% elettrica. Saranno inoltre presenti il motore XCURSOR 13, l'FPT Industrial demo truck, che monta due eAx 375-R e l'S-Way Metallica Special Edition a gas naturale, il veicolo pesante di IVECO - marchio del main sponsor Iveco Group che progetta, produce e commercializza veicoli leggeri, medi e pesanti – personalizzato con una livrea in edizione speciale ispirata alla partnership con la band Metallica.presentera` unaequipaggiata con il sistema audio ASK a nove canali con altoparlanti e amplificatori di altissimo livello. Questo sistema audio si distingue per le soluzioni avanzate di elaborazione del segnale. Il design e l'equalizzazione del sistema audio sono ottimizzati per fondere perfettamente il piacere dell'ascolto musicale con la melodia del motore., infine, esporra` una Dallara stradale all'interno del proprio box in autodromo.Inoltre, parteciperanno al(venerdi` 6/09 dalle 14.00 alle 14.30), correndo insieme in pista, un'Abarth 695 biposto, un'Alfa Romeo Giulia GTA e una Dallara Stradale, disponibili per hotlap con driver.L'evento prevedra` anche iniziative collaterali e momenti di intrattenimento pensati per gli studenti, come ildi mercoledi` 4 settembre nella Varano de' Melegari party area, con una degustazione di primi piatti offerti da ANFIA.La manifestazione e` aperta al pubblico dei visitatori in tutte e cinque le giornate.