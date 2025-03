Formula 1, Stefano Domenicali confermato come CEO fino al 2029

Liberty Media

Ferrari

(Teleborsa) - La, competizione motoristica controllata dalla società statunitense, ha annunciato che il Presidente e CEO,, ha esteso il suo accordo con Liberty Media con un. Domenicali è diventato Presidente e CEO il 1° gennaio 2021."Siamo entusiasti di rinnovare Stefano e non vediamo l'ora di vederlo alla guida insieme alla talentuosa dirigenza della Formula 1 per gli anni a venire - ha detto- Stefano è stato un eccellente amministratore dell'azienda, costruendo sulle sue fondamenta di successo e accelerando il tasso di crescita della Formula 1 sia a livello commerciale che di coinvolgimento dei fan. La sua energia e il suo entusiasmo per lo sport si traducono in strategie e risultati altamente efficaci"."Sono, che amo e che ha fatto parte della mia vita fin dall'infanzia, e sono grato al Liberty Media Team per la fiducia - ha commentato Domenicali - Insieme, con tutti gli stakeholder rilevanti della F1, continueremo a servire al meglio gli interessi dei nostri fan, poiché sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo. La passione, l'energia e l'adrenalina sono il carburante che mi spinge ogni giorno a dare il massimo in assoluto alla Formula 1".Domenicali ha iniziato la sua carriera innel 1991, dove ha ricoperto vari incarichi, aumentando la sua responsabilità fino a diventare. Nel 2014 è entrato in Audi come Vice President of New Business Initiatives e poi è stato nominato Chairman e Chief Executive Officer di Lamborghini nel 2016.