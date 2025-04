Napoli Crea 2025: al via gli Stati Generali dell’Artigianato per valorizzare il Made in Naples

(Teleborsa) - Si è tenuta ieri, 2 aprile, a Palazzo San Giacomo la– La rivoluzione gentile, gli, patrocinati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Comune di Napoli.L’evento, inserito nella, punta a valorizzare la creatività e il saper fare artigiano, con un focus su innovazione e tradizione. Il sindacoha sottolineato l’importanza dell’artigianato per l’identità e l’economia locale, mentre l’assessoreha evidenziato il ruolo del Made in Naples nel panorama nazionale.presidente de Le Mani di Napoli, sottolinea: "Siamo qui per presentare una due giorni che mette in luce il Made in Italy e, naturalmente,: della nostra capacità, della competenza, della creatività e della grande qualità dei prodotti artigianali napoletani. Penso alla grande sartoria napoletana, ai prodotti di eccellenza conosciuti in tutto il mondo, simbolo di eleganza, creatività e raffinatezza.per aver voluto e organizzato questa edizione. Siamo molto contenti di accendere i riflettori su queste realtà, in particolare in un contesto mondiale complesso e difficile, anche per le minacce che mettono in difficoltà i nostri prodotti. Farlo oggi, con gli artigiani napoletani, ha un valore ancora più forte".L’appuntamento con Napoli Crea è per il: la prima giornata si terrà alla Sala del Vasari per incontri e dibattiti, mentre il 15 aprile a Villa Doria d’Angri si svolgerà una grande esposizione dell’artigianato partenopeo, tra eccellenze sartoriali, ceramiche, presepai e altre antiche maestranze.