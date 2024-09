Juventus, scattano i realizzi dopo recente rally

Juventus

FTSE Italia All-Share

società operante nel settore del calcio professionistico

indice azionario italiano

Juventus

(Teleborsa) - Giornata no per la, che tratta in perdita del 13,64%, socntando alcune prese di profitto dopo aver guadagnato circa il 22% la scorsa settimana. Ad innescare il rally avevano contribuito la buona partenza della stagione di Campionato e l'ultimo acquisto, il giocatore olandese Teun Koopmeiners.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,67%, rispetto a +1,81% dell').Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,722 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,315. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3,129.