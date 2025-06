Mercati europei positivi, fiducia su accordo commerciale Cina-Usa

S&P-500

(Teleborsa) -. Chiude in positivo anche la seduta di Piazza Affari. Si muove in modesto rialzo la borsa di Wall Street con l', che evidenzia un incremento dello 0,66%.Accordo raggiunto tra. Dopo l'annuncio di Donald Trump è arrivata anche la conferma cinese. Gli Stati Uniti "cancelleranno una serie di misure restrittive" al, ha dichiarato il ministero del Commercio di Pechino in una nota. "Si spera che Stati Uniti e Cina si incontrino a metà strada", ha affermato un portavoce delin una nota, auspicando "uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti".Secondo Bloomberg, inoltre, sarebbe vicino anche un accordo trae Stati Uniti. “L'Unione Europea e gli Stati Uniti ritengono di poter raggiungere una qualche forma di accordo commerciale prima della scadenza del 9 luglio, data in cui Washington dovrebbe imporre una tariffa del 50% su quasi tutti i prodotti dell'UE e il blocco prevede di scatenare una propria serie di contromisure", ha riportato la testata finanziaria che ha affermato che la presidente della Commissione europea,, è "fiduciosa che si possa raggiungere un accordo prima della scadenza per evitare un'escalation economicamente dannosa".A Milano, volano. Bene il, debole quelloL'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,22%. Crollo dell'(-1,59%), che ha toccato 3.275,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +85 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,41%.ottima performance per, che registra un progresso dell'1,62%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,72%, e exploit di, che mostra un rialzo dell'1,78%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,99%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,97% rispetto alla chiusura di ieri.In denaro il(+0,73%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,69%).di Milano, troviamo(+5,64%),(+4,66%),(+4,30%) e(+3,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,30%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,24%.scende del 2,09%.Calo deciso per, che segna un -1,82%.del FTSE MidCap,(+7,84%),(+6,98%),(+4,33%) e(+3,64%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,69%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,27%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,21%.Tentenna, che cede l'1,12%.