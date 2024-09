S.S. Lazio annuncia cessioni calciatori

S.S. Lazio

(Teleborsa) - Lacomunica di aver, ceduto definitivamente al club qatarino Al Duhail SC per un corrispettivo di 10,5 milioni di euro pagabili in due rate oltre a premi legati aparticolari risultati sportivi;, ceduto definitivamente al club spagnolo Real Valladolid per un corrispettivo di 2,5 milioni di euro pagabili in sei rate;, ceduto temporaneamente al Parma FC per 1,2 milioni pagabili in due stagioni sportive;, ceduto definitivamente al club turco Besiktas AS per 2 milioni pagabili in una unica rata;, ceduto temporaneamente al Sao Paulo FC per un corrispettivo di 150 mila euro pagabili in una unica rata.